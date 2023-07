Chiaramente non vi sono evidenze scientifiche capaci di dimostrare questa ipotesi ma,sappiamo,... Il pesce remo avvistato a Taiwan, in effetti, presentava alcunesul corpo, forse ...Scuola intesa non solopercorso di studi, ma anchemondo a sé stante, con la sua socialità dove confrontarsi. Lenon sono ancora semplici da superare o da comunicare. Per i ......e aveva duerotonde, forse dovute ai morsi di uno squalo. Le immagini, girate proprio da Wang, stanno facendo il giro del web. Il pesce remo Noto, nel folklore giapponese,...

Cicatrici: come proteggerle dal sole - ilGiornale.it ilGiornale.it

Le cicatrici superficiali, punture di zanzara, graffi, segni dell'acne, non vanno trascurate: esposte al sole, anch'esse rischiano di lasciare un segno scuro dovuto all'iperpigmentazione. Come ...Cosa si può fare e cosa invece è opportuno evitare in tema di medicina estetica durante l'estate Risponde l'esperto ...