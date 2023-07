Chirico | da Calciopoli ai tuffi di Lautaro | sarebbe questo l'interismo da trasmettere a Cuadrado?

(Di martedì 18 luglio 2023) Non so quando avverrà, e se davvero ci sarà, soprattutto seaccetterà davvero di parteciparvi. Però mi...

... diverso da quello adottato in passato durante il caso. È rimasto deluso, e quindi ora ... Il giornalistasostenitore della strategia difensiva di Agnelli Continuando il suo articolo, ...... "È tutt'altro che corretto sostenere che in sede penale" nei processi disia già stata "... Marcello, giornalista che segue le vicende della Juventus, su Twitter ha poi pubblicato il ...... diverso da quello adottato in passato durante il caso. È rimasto deluso, e quindi ora ... Il giornalistasostenitore della strategia difensiva di Agnelli Continuando il suo articolo, ...

Chirico: da Calciopoli ai tuffi di Lautaro, sarebbe questo l'interismo ... Calciomercato.com

Aurelio De Laurentiis ha condiviso un interessante aneddoto sul primo incontro con Mauro Meluso. Durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo direttore sportivo del Napoli, il presidente ...Marcello Chirico, giornalista tifoso della Juventus, ha analizzato la situazione della Vecchia Signora tramite il suo editoriale pubbblicato su 'ilBianconero'.