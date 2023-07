Chic’n Quick – Milano

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 18 luglio 2023)Via Ascanio Sforza, 77 – 20141Tel. 02/89503222 Sito Internet: www.chicn.it Tipologia: trattoria moderna Prezzi: menù pranzo: 3 portate o piatto unico 22€ Chiusura: Domenica e Lunedì OFFERTA Anche quest’anno il bistrot dello chef Claudio Sadler si conferma una buona scelta per una pausa pranzo veloce e di gusto. Le opzioni sono diverse: c’è il menù del giorno che si snoda in 3 portate o in un piatto unico, oppure si può decidere per le pietanze à la carte, che comprende piatti della tradizione italiana sia di carne che di pesce e un’interessante selezione di salumi e formaggi. Noi abbiamo scelto il pranzo del giorno che comprendeva un gustoso riso selvaggio con pomodorini, peperoni e granchio reale condito con un’ottima salsa di crostacei e un delicatissimo storione cotto a bassa temperatura ...