(Di martedì 18 luglio 2023)è davvero innamorata del suo bambino, come del resto tutte le mamme nei confronti dei propri figli. L' influencer , quindi,molto spesso storie in cui mostra il figlio o ...

... la risposta alle critiche: 'Mai più, però...'stanca in viaggio di nozze (: 'Per me Las Vegas può finire qui' Il post Instagram diha pubblicato una serie di ...I saggi pubblicati sono di Wanda Tommasi, Francesco, Monica Farnetti, Laura Boella, Snejanka Mihaylova, Antonietta Potente, Vittoria Ferri, Andrea di Serego Alighieri,Zamboni. E ...Articoli più letti La verità, vi prego, su Temptation Island di Silvia Bombino Matt Damon, red carpet di famiglia: tutto l'amore per le figliesposa: tre abiti per un matrimonio di ...

Chiara Nasti pubblica la foto di Thiago, un fan la attacca e lei risponde: «Donnetta invidiosa» leggo.it

Ancora critiche a Chiara Nasti per il figlio Thiago: l'influencer napoletana non ha incassato in silenzio e ha replicato a tono.Chiara Nasti è davvero innamorata del suo bambino Thiago, come del resto tutte le mamme nei confronti dei propri figli. L'influencer, quindi, pubblica molto spesso storie in cui mostra il figlio o ...