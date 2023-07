Chi offende in Rai pensa di autoassolversi prendendo le distanze Da chi | da se stesso?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 luglio 2023) Sul tavolo c’è sempre lui, il corpo delle donne. Anzi, i corpi delle donne. Oggetto eterno, e mai soggetto, di un’esecuzione a fuoco lento che attraversa i secoli e non fa progressi. E poi a tenergli compagnia c’è un convitato di pietra nuovo ma non nuovissimo seduto al ristoro dell’insulto: l’autoassoluzione di chi oltraggia, supportata dall’ottica ribaltata di chi commenta e giustifica. L’ultima in ordine di tempo è quella andata in scena, ma non in onda, a Fukuoka nel corso dei mondiali di tuffi. Qui il corpo delle donne si fa protagonista non per meriti sportivi, che pure ci sarebbero stati, ma attraverso le frasi sessiste e razziste pronunciate da un telecronista Rai che si è lasciato andare con un collaboratore tecnico a espressioni offensive che di goliardico hanno ben poco. Diciamolo subito, a scanso di equivoci: il colpo è stato battuto perché le procedure di contestazione ...