Chi è Lorenzo Leonarduzzi | il giornalista Rai delle polemiche

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 18 luglio 2023)è undi 60 anni che collabora per la Rai dagli anni ’90 anche se è stato assunto nel 2005. In passato il professionista ha commentato gare di rally e anche altri sport minori fino a questo ultimo periodo dove è stato telecronista ai Mondiali di nuoto di Fukuoka. Sappiamo che è sposato, e che il suo profilo Instagram al momento è privato.è finito al centro di alcune controversie, sia per frasi giudicate razziste e sessiste, durante il suo incarico in Giappone (insieme al commentatore Massimiliano Mazzucchi) sia perché in un’occasione fece gli auguri di compleanno a Hitler, sui social. Nelle ultime ore si è tornati a parlare polemicamente delper frasi “sessiste e razziali” durante i Mondiali di nuoto anche se lo stesso ...