“Che fine ha fatto…” Mistero su Cristina Parodi | scomparsa nel nulla e assente dalla tv

(Di martedì 18 luglio 2023) Ecco cheha fatto. Da diverso tempo la famosa conduttrice televisiva, protagonista in passato di diversi programmi tv, è sparita dai radar. E in tanti in questi anni si sono chiesti un po’ cheabbia fatto, la famosa sorella di Benedetta, fortunata chef casalinga e anch’essa conduttrice, ma di show culinari. Eppureè stata senza dubbio uno dei volti più amati e seguiti della televisione di qualche anni fa. È stato uno dei volti storici di Mediaset negli anni d’oro e a seguire di La7. A fare la famosa domanda, che un po’ tutti avremmo voluto fare, è stato il signor Bernardo da Roma. >> “È la prima volta dopo 10 anni”. Flavio Insinna, una vera notizia choc per il suo pubblico L’uomo ha infatti scritto una lettera al settimanale ...

...passa anche per la riforma delle guide turistiche approvata nel Consiglio dei ministri, ... "Aldi promuovere la massima pubblicità e trasparenza dei principali dati e delle informazioni ...Il ko dello scorso anno e la vittoria in Next Gen Sarà la sua prima partecipazione alle Finals, dopoun infortunio agli addominali aveva messoalla sua stagione nel 2022, costringendolo a ...Da recenti indiscrezioni sembraGoldman Sachs sarebbe intenzionata a porrealla collaborazione attualmente in corso con Apple per quanto riguarda la carta di credito Apple Card, e...

Che fine ha fatto il ministro degli Esteri cinese Scomparso da 20 giorni: «Malattia» o «relazione... Corriere della Sera

La coppia, in crisi già alla fine della primavera, si sarebbe separata nuovamente e questa volta in via definitiva. A dimostrarlo ci sarebbe il profilo Instagram di lei, dal quale sarebbero sparite le ...Si è conclusa domenica, a Malcesine, la terza frazione delle J/70 Cup, regata che ha richiamato in acqua ben 50 imbarcazioni da 15 nazioni, una sorta di "prova generale" in vista degli appuntamenti in ...