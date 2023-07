Che cosa sta scatenando Harry Styles a Campovolo | in fila una settimana prima del concerto | tra treni | sole a picco e regole ferree

Leggi su open.online

(Di martedì 18 luglio 2023) Quanto caldo fa a? Domani sono previsti 40 gradi. Eppure, nonostante il caldo, c’è chi non molla il suo posto. Questo è altro per laaldi, ex One Direction, ora lanciatissimo artista pop, previsto per sabato 22 luglio. Le fan del cantante si sono accampate da unae le loro interviste sui media locali stanno diventando a loro modo virali sui social. Anche perché per resistere tutte quelle ore ci vuole una ferrea organizzazione e loro ce l’hanno: un decalogo con gli orari di chiamata, dalle 9 alle 23, turno notturno obbligatorio e zero numeri assegnati nel corso della serata. Un metodo salva furbi per evitare chi, complice il calo serale delle temperature, pensa di presidiare senza fatica. July 18, 2023 io ...