Chanel Totti e Cristian Babalus | viaggio d' amore a bordo di un lussuoso yacht Ecco cosa è successo

Leggi su oggi-notizie

(Di martedì 18 luglio 2023) Oggi Notizie Scopriamo insieme le vacanze estive di, tradi lusso e romantici tramonti. Ma non dimentichiamoci di Ilary Blasi e la sua avventura brasiliana! Non si può certo dire chenon sappia godersi la vita! Dopo unnegli Stati Uniti in compagnia del padre Francescoe di Noemi Bocchi, la giovaneha deciso di concedersi un po' di relax in. Ma non pensate che sia tornata a casa a rilassarsi, tutt'altro!, infatti, non ha perso tempo e, appena ritornata daloltreoceano, ha subito fatto le valigie per un'altra avventura. E chi meglio del fidanzato...