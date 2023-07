Celta Vigo | UFFICIALE | preso Bamba

Parlando a margine dall'amichevole in Algarve che il suo Al Nassr ha perso per 5 - 0 contro ilha lanciato uno spot per la Saudi League. "In Europa non tornerò a giocare. Voglio continuare ...Cristiano Ronaldo e il suo Al - Nassr ne prendono cinque in amichevole dal, ma la stella lusitana coglie la palla al balzo per autocelebrarsi: "Quando sono arrivato in Serie A, il campionato italiano era morto . Poi si è ringiovanito. Dove va Cristiano c'è più ...Cristiano Ronaldo torna a parlare ai microfoni dopo la prima amichevole dell'Al - Nassr, sconfitto nettamente dalieri sera. 'La Saudi Pro League sarà molto competitiva. Ho detto che lo sarebbe diventata entro tre anni, ma se continua di questo passo già nei prossimi mesi supererà facilmente il ...

Escono Brozovic e Ronaldo e l'Al Nassr crolla: il Celta Vigo vince 5-0 in amichevole SPORTFACE.IT

