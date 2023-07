Cellulari in carcere per impartire ordini | indagini sui destinatari

Leggi su casertanotizie

(Di martedì 18 luglio 2023) Santa Maria Capua Vetere. Dopo l’operazione dei carabinieri che ha portato a 4 arresti in seguito al ritrovamento die droga destinati aldi Santa Maria Capua Vetere (Caserta) attraverso un drone, gli inquirenti sono al lavoro per individuare idella merce. Stando a quanto emerso durante la conferenza stampa in Procura, un faro è stato acceso proprio sul giro dinel penitenziario, che sarebbero utilizzati non solo per contattare le famiglie, ma anche, probabilmente, per. Si indaga quindi per risalire agli intestatari dei telefoni e per individuare i detenuti. Dei quattro arrestati, due uomini e una donna risultano con precedenti, incensurata, invece, l’altra donna.