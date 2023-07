CdS – “Occhio ai conti Lukaku? Stiamo sondando il mercato”

Leggi su justcalcio

(Di martedì 18 luglio 2023) 2023-07-18 15:30:02nuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal CdS: 14:23 Termina la conferenza stampa Conclusa la conferenza stampa di Giuntoli. Il direttore sportivo della Juve ha salutato tutti i presenti 14:22 “Ecco perché Allegri è l’uomo giusto” “Perché Allegri è l’uomo giusto? L’anno scorso è stato straordinariamente difficile. Credo che una persona del suo livello sia stata importante per la Juve. Crediamo che sia ancora in grado di portare avanti questo percorso, con grande qualità. Pensiamo che per ottenere grandi risultati ci voglia talento, mentalità e disciplina: lui è il più talentuoso di tutti”. 14:21 “Non parlo di cifre” “Se Vlahovic vale 70 milioni? Non parlo di cifre. Dipende da quando arriveranno e se arriveranno”. 14:19 “Guarderò le partite dal campo” “A me piace molto stare vicino all’allenatore, ...