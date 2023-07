CdS – il centrocampista sbarca a Linate

Leggi su justcalcio

MILANO – Il Milan piazza il colpo Tijjani Reijnders: il 24enneolandese è da pochi minutito all'aeroporto di, proviente da Amsterdam. Per il classe 1998, nuovo rinforzo per il centrocampo di Pioli orfano di Sandro Tonali, 34 presenze con 3 gol e 8 assist nell'ultima stagione di Eredivisie con la maglia dell'Az Alkmaar. Reijnders al Milan: i dettagli dell'operazione Ilclasse 1998 si sottoporrà, nella giornata di domani, alle visite mediche di rito per poi firmare il contratto che lo legherà ai rossoneri per le prossime quattro stagioni: l'operazione che porterà Rejjnders al Milan si aggira attorno ai 20 milioni di euro.