Cava de’Tirreni | aggrediti verificatori di Busitalia

(Di martedì 18 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn verificatore diè stato ferito ad una mano con un coltello da un passeggero della linea nove. Il dipendente addetto al controllo del possesso del titolo di viaggio era in compagnia di un collega quando l’aggressore si è prima rivolto con violenza verbale e poi li hafisicamente prendendoli a pugni e sferrando una coltellata ad uno di loro, raggiungendolo di striscio al braccio. Per fermarlo è stato necessario l’intervento dei vigili urbani di. L’uomo avrebbe già dei precedenti. Immediata la reazione del sindacato. Gerardo Arpino della Filt Cgil nello stigmatizzare il gesto ha rinnovato il suo appello alla prefettura di Salerno affinché venga attivato il tavolo sulla sicurezza a bordo dei mezzi di trasporto. Quello di oggi è infatti l’ennesimo ...

Il ferito è stato soccorso e trasferito all'ospedale di. Le sue condizioni sono sotto controllo, presenta lievi tagli alla mano e graffi dietro al collo. E' molto impaurito. La ...