' Cassa integrazione per caldo' | come funziona e quando la si può chiedere

(Di martedì 18 luglio 2023) su Tg. La7.it - In questi giorni direcord in Italia , i sindacati si trovano uniti nella richiesta al governo di misure straordinarie per tutelare la salute dei lavoratori, ...

... i sindacati si trovano uniti nella richiesta al governo di misure straordinarie per tutelare la salute dei lavoratori, incluso il ricorso alla Cigo (ordinaria) per eventi ...... i sindacati si trovano uniti nella richiesta al governo di misure straordinarie per tutelare la salute dei lavoratori, incluso il ricorso alla Cigo (ordinaria) per eventi ...... possono costituire evento che può dare titolo allaordinaria : è quanto prevede l' Inps dal 2017 secondo quanto riportato in un decalogo dell' Inail sul lavoro in caso di alte ...

I due enti fanno presente che, indipendentemente dalle temperature rilevate nei bollettini, l'Inps riconosce la cassa integrazione ordinaria in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell ...Roma, 18 lug. (Adnkronos Salute) - Si consolida il progetto 'Worklimate 2.0', una piattaforma previsionale per ridurre gli impatti ...