È stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Milano con l'accusa di violenza sessuale Tommy Gilardoni, il 24enne dj amico di Leonardo Apache La, quest'ultimo già indagato per lo stesso reato dai primi di luglio dopo la denuncia di una 22enne. La ragazza che ha riferito di aver subito abusi, quando era "drogata", da entrambi. . 18 luglio ...... lo staff: 'Basta speculazioni politiche sulla vicenda' - 'Piena fiducia nei magistrati, sulnon ci saranno altri interventi' Leggi Anche Sequestrato il cellulare di Leonardo LaIl dj sarà ...La, ora l'inchiesta è contro Ignazio: l'ultima vergogna della sinistra

Caso La Russa jr, indagato anche l'amico di Leonardo Apache Sky Tg24

È stato identificato ieri sera da investigatori e inquirenti l'amico di Leonardo Apache La Russa, anche dj della serata del 18 maggio scorso, che sarebbe stato in casa La Russa la mattina successiva ...Si tratta di Tommy Gilardoni, 24 anni, identificato come il «dj» che avrebbe dormito in casa La Russa la notte tra il 18 e il 19 maggio scorsi e che, secondo la ricostruzione fatta dalla ragazza in ...