Caso La Russa jr | identificato dai pm l’amico dj che sarebbe stato presente in casa la notte della presunta violenza

...ponte di Kerch che collega la penisola della Crimea (occupata da Mosca dal 2014) alla regione...agricoltura sono 'esaurite' per il 2023 e nessun aiuto potrebbe essere disponibile indi ...La7.it - Sarebbe stato identificato dagli investigatori l'amico di Leonardo Apache La, anche dj della serata del 18 maggio scorso, che sarebbe stato in casa Lala mattina successiva in ...Finito nella bufera a causa di una frase infelice sulche vede coinvolto Leonardo Apache La, a Viale Mazzini si erano presi dei giorni per accurate riflessioni. Alla fine si è optato per ...

Caso La Russa jr, identificato l'amico di Leonardo Apache Sky Tg24

Sarà iscritto nel registro degli indagati della Procura di Milano anche l’amico dj di Leonardo Apache La Russa , il figlio del presidente del Senato ..."Voglio invitare tutti voi a unire le forze con le organizzazioni internazionali, le autorità ucraine e le organizzazioni non governative per indagare sulle deportazioni dalla Russia e trovare insieme ...