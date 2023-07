Caso La Russa | indagato anche l' amico dj | la mossa della Procura

(Di martedì 18 luglio 2023) C'è un secondo nell'inchiesta per violenza sessuale a carico di Leonardo Apache La. Si tratta di Tommy Gilardoni, l'deejay del figlio del presidente del Senato Ignazio La. Il 24enne è stato identificato dagli agentisquadra Mobile di Milano che indagano sul presunto stupro avvenuto tra il 18 e il 19 maggio scorso, dopo una serata all'Apophis club. Gilardoni, che vive a Londra, è uno dei djfesta esclusiva Eclipse, poi sarebbe stato ospite a casa La. La presenza del 24enne è riferita in denuncia: la presunta vittima riferisce che Leonardo "mi confermò che sia lui e sia il suoavevano avuto un rapporto con me a mia insaputa". L'identificazione è arrivata ieri sera da parte dei poliziottisquadra ...

Adnkronos Milano, 18 lug. La polizia di Milano ha identificato l’amico di Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato Ignazio, il quale sarebbe indicato nella denuncia… Leggi ...È stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Milano con l'accusa di violenza sessuale Tommy Gilardoni, il 24enne dj amico di Leonardo Apache La Russa, quest'ultimo già indagato per lo ...