Caso La Russa | identificato l’amico dj La ragazza che ha denunciato la presunta violenza | “Leonardo mi disse di aver fatto sesso anche con lui”

(Di martedì 18 luglio 2023)Ladj che era con lui È statoil dj amico diApache Lache era con il figlio del presidente del Senato la notte in cui si sarebbe consumata unasessuale nei confronti di unadi 22 anni. La notizia, anticipata da La Verità, è stata confermata dagli inquirenti: secondo le prime informazioni si tratterebbe di un ragazzo di 24 anni, al momento non indagato, ma che presto potrebbe essere iscritto nel registro degli indagati. Nella sua denuncia, la 22enne aveva raccontato diincontrato il 18 maggio scorsoLain una discoteca di Milano. La, dopo...

... dopo la serata in discoteca, nella casa della famiglia La. Nelle scorse ore, nelle indagini ... come lei ha sostenuto, anche se siano avvenuti nelin fasi diverse.approfondimento La, sotto lo studio di famiglia i manifesti di Non una di meno FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca Roma, Lainseguito da nonna partigiana in nuovo ...Lajr: inizia la sfilata di testimoni L'ira del padre della ragazza abusata: "Grave non dare la sim" Indagini a ostacoli: casa off limits e telefono intestato al papà Nuovi testimoni, ...

Caso La Russa: "Consegnati telefono e sim", che però non è stata sequestrata MilanoToday.it

Continuano le indagini sul presunto stupro di Leonardo Apache La Russa. Quella notte c'era una terza persona che avrebbe preso parte ai rapporti sessuali. Ed è un amico di La Russa jr ...In questa edizione: Accordo sul grano, stop dalla Russia. Emergenza calso, l'allerta dell'Onu. Svimez, al sud sottopagato 1 lavoratore su 4. Caso Thomas Bricca, arrestati padre e figlio. Grecia in ...