Casey Stoner | che attacco alla Ducati | tifosi sbalorditi!

(Di martedì 18 luglio 2023) È unche si è scagliato contro le regole attuali della MotoGP e contro la, suo ex team durante la sua carriera da motociclista professionista. Un punto di vista, quello dell’australiano, venuto fuori durante il Goodwood Festival of Speed, uno degli eventi speciali più iconici nel mondo del motorsport e che culmina nella leggendaria cronoscalata. Le parole disulla“Ogni moto ha bisogno dei punti di forza e di debolezza in modo che la concorrenza sia equilibrata – ha dettodurante il Goodwood Festival of Speed –. Ma attualmente tutti si limitano a copiare il meglio, e quindi tutti si stanno evolvendo seguendo la stessa direzione. Per quanto possa amare le corse, questo sviluppo mi delude. ...

Al posto di, fresco di ritiro precoce: un esordio peggiore, in termini di pressioni, non poteva immaginarlo. Invece, lui, niente: si fa tutta la cavalcata da protagonista fino a ...L'endorsemente che non ti aspetti è arrivato daper Marco Bezzecchi. parole di stima autentica: 'Ho visto subito da come guida e dalla capacità che ha di trovare il grip che ha qualcosa di molto diverso da tutti gli altri'. di Emanuele ...Grandi campioni del motociclismo di ieri e di oggi al Festival of Speed di Goodwood. Da Giacomo Agostini apassando per Enea Bastianini e Francesco Bagnaia. Tutti affascinati e divertiti dall'atmosfera del 'party motoristico' più famoso al ...

La certezza di Casey Stoner è Marco Bezzecchi: “Senza elettronica sarebbe sempre davanti” MOW

Dal Campione del Mondo 2023 Pecco Bagnaia a Casey Stoner, da Giacomo Agostini a Freddie Spencer passando per Kenny Roberts e Mick Doohan. Tantissimi campioni del passato e del presente come Enea ...I piloti MotoGP hanno ottenuto dalla Dorna una modifica sostanziale del format delle gare già dalla ripresa a Silverstone: solo le Fp2 varranno per l'accesso in Q2 ...