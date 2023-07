Casertana FC | depositata la richiesta di ripescaggio in Serie C

(Di martedì 18 luglio 2023) Caserta (di Alfredo Stella). Con un comunicato giunto in redazione solo pochi minuti fa laFC – “comunica di aver provveduto in data odierna a depositare l’intera documentazione necessaria a formalizzare ladial campionato diC.presso la sede FIGC di Roma l’assegno circolare del contributo straordinario (pari a euro 300.000), criteri infrastrutturali, criteri sportivi-organizzativi e Covisoc. Si è provveduto, inoltre – si legge – a depositare presso la Lega Pro di Firenze la documentazione integrale per l’ottenimento delle Licenze Nazionali stagione sportiva 2023/24, nonché le due fideiussioni richieste”. A questo punto non si può fare altro che aspettare ed essere fiduciosi. Il presidente D’Agostino, ancora una volta è stato coerente con quanto ...

Casertana, depositata la richiesta di ripescaggio. Si attendono le mosse delle concorrenti CasertaNews

In serata Alcione Milano e Fano chiamate a fare altrettantto, altriimenti per i falchetti si aprono le porte della Serie C ...