Caserta | in spedizione le raccomandate per la Carta Risparmio Spesa 2023

(Di martedì 18 luglio 2023). Saranno spedite nei prossimi giorni dal Comune dileall’indirizzo delle 804 famigliene beneficiarie delladenominata “Dedicata a te”. Questa card per l’acquisto di beni di prima necessità ha un importo di 382,50 euro e sarà destinata ad alcuni nuclei familiari in stato di bisogno (con un ISEE inferiore ai 15.000 euro all’anno). La raccomandata conterrà un documento da consegnare poi all’ufficio postale per il ritiro della card. L’Inps ha individuato le famiglie destinatarie delle carte, stilando un’apposita graduatoria. Con questo strumento sarà possibile l’acquisto di beni alimentari di prima necessità, tra i quali pane, pasta, riso, latte, carni, alimenti per bambini e per la prima ...