Casa | Ferrante Fi | ‘Mit al lavoro per superare interventi e stanziamenti una tantum’

(Di martedì 18 luglio 2023) Roma, 18 lug. (Adnkronos) – “L’emergenza abitativa è un tema di grande rilevanza sociale che va affrontato in maniera strutturale e con un approccio non emergenziale. Il problema si è fortemente acuito anche a causa della crisi economica e dei mutamenti demografici e socioeconomici: c’è una nuova e pressante domanda di edilizia residenziale pubblica. Il disagio abitativo coinvolge non più solo le fasce economicamente svantaggiate ma si estende progressivamente ai ceti medi, evidenziando la necessità di un incremento della disponibilità di alloggi per una fetta più ampia di popolazione”. Lo ha detto Tullio, sottosegretario alle Infrastrutture, in aula rispondendo a una interrogazione urgente dei deputati Lupi e Calvo sull’emergenza abitativa. “Innanzitutto ‘ ha detto il deputato di Forza Italia – è necessario promuovere programmi di edilizia residenziale ...