Carta acquisti 2023 | come funziona la social card | da quando si può usare | cosa si può comprare e dove

(Di martedì 18 luglio 2023) Via libera alla nuova, l'aiuto una tantum fornito dal governo per acquistare beni di prima necessità. Tutti coloro che hanno un Isee entro i 15mila euro e non...

'Dedicata a te', al via la distribuzione negli uffici postali. Tutto quello che c'è da sapere Inizia oggi, 18 luglio, la distribuzione della nuova card' Dedicata a te ', ...Quando i fortunati destinatari riceveranno la comunicazione dal comune per il ritiro delladedicata a te () dovranno recarsi in posta per il ritiro portando con se la comunicazione stessa. Partono da oggi, 18 luglio 2023, l'invio di dette comunicazioni. L'elenco dei beneficiari di questa ...E non mancano le polemiche sugliammessi. Social card Dedicata a te, cosa si può comprare con larisparmio spesa Dopo mesi di attesa, tutto è pronto per rendere operativa la...

La social card ha una dotazione di 382,50 euro che tra il primo agosto e il 31 dicembre potranno essere spesi per l’acquisto di beni e alimenti per famiglie di almeno tre componenti e un Isee fino a ...Ma prima di ritirarla serve attendere il messaggio del Comune di residenza. Disponibile da oggi negli uffici di Poste italiane la carta acquisti “Dedicata a te” nata da un’iniziativa del governo ...