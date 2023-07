Caronte | non è finita | altre 24 ore di passione Allarme Roma tra rifiuti e topi

Leggi su iltempo

(Di martedì 18 luglio 2023) La morsa del caldo fa impennare le temperature in un'Italia rovente da Nord a Sud, dove si attende per mercoledì 19 luglio un nuovo picco, con 23 città da bollino rosso. È al nono giorno consecutivo la Capitale, dove oggi si sono registrate temperature superiori ai 40 gradi, con un aumento del 15 per cento delle chiamate al pronto soccorso. In Sardegna, la regione più colpita dal caldo torrido di questi giorni, il termometro è salito fino a 45 gradi e un uomo di 84 anni è morto per un malore che lo ha colpito mentre era in auto. "Credo che sia importante avere attenzione ai lavoratori in questi giorni di grande calore - evidenzia il ministro della Sanità, Orazio Schillaci -, mettendo in atto tutte le misure necessarie e evitare, se possibile, lavori estremi nelle ore più calde". L'Italia si prepara al giorno più caldo dell'anticiclone, con 23 città da ...