Caro benzina | in pieno esodo estivo il prezzo alla pompa punta ai 2 euro

(Di martedì 18 luglio 2023) Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia sui dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit salgono anche i prezzi medi del servito per chi fa ildiesel: a 1,852al litro (contro i precedenti 1,845).

...si raffredda a giugno ma per chi si appresta ad andare in vacanza muovendosi con la propria automobile rischia di costare: ai distributori di carburante infatti i prezzi dellatornano a ...Rallenta anche il carrello della spesa. La verde verso i 2 euroPassando al servito, il prezzo medio nazionale praticato dellaè di 2 euro al litro, con gli impianti colorati con prezzi tra 1,939 e 2,079 euro al litro. La media nazionale del diesel ...

L'inflazione frena al 6,4%, ma torna il caro-benzina Agenzia ANSA

L’inflazione si raffredda a giugno ma per chi si appresta ad andare in vacanza muovendosi con la propria automobile rischia di costare caro: ai distributori di carburante infatti i prezzi della ...Fiammata dei carburanti nella stagione delle vacanze mentre le quotazioni internazionali sono in calo. L’Istat: lieve regresso dell’inflazione a giugno, ma la ...