Carla Bruni in splendida forma a 55 anni | la sua ricetta per la pasta al pomodoro

Leggi su dilei

(Di martedì 18 luglio 2023) Cantante, attrice, supermodella: triplo talento perche si cimenta in cucina con la suaper laal, con un procedimento davvero speciale e ha spiegato passo dopo passo sul suo profilo Instagram. Gli ingredienti sono semplici e richiamano le sue origini italiane, che non ha mai rinnegato, e che invece ha esaltato anche con i brani scelti per il suo video dedicato all’esecuzione del piatto. Vediamo insieme quali sono i suoi suggerimenti. LaaldiGli ingredienti sono davvero molto semplici:, pomodorini, cipolla, olio, basilico, parmigiano, sale e pepe. Per iniziare, in una padella antiaderente, fa soffriggere l’aglio con la cipolla insieme al sale e al ...