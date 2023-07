Caracciolo | Sia Blu in crisi | perdite per 20 | 4 milioni La holding sovradimensionata diventa una Srl

Leggi su affaritaliani

Nonostante abbia intrapreso una carriera da "venture capitalist" col veicolo Aegida i numeri della cassaforte della principessa Giacaranda Mariadi Melito Falck, figlia del defunto Carlo e compagna del banchiere Gaetano Miccichè, non sono soddisfacenti e hanno imposto una cura radicale. Qualche settimana fa, infatti, a Roma davanti al notaio Ivo Fanuzzi s'è svolta l'assemblea della Sia Blu spa interamente della, per prendere atto che il bilancio 2022 s'è chiuso sì in lieve utile (55mila euro) ma ci sonopregresse per 20,4da ripianare.