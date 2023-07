Caporalato | procura Milano commissaria Mondialpol | paga di 5 euro l' ora

(Di martedì 18 luglio 2023), 18 lug. (Adnkronos) - Ladihato, tra i maggiori gruppi nel settore dei servizi di vigilanza privata. I finanzieri del Comando provinciale distanno eseguendo un decreto di controllo giudiziario emesso d'urgenza dalla Direzione distrettuale antimafia per "intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro", realizzati attraverso un "assiduo sfruttamento dei dipendenti"ti anche circa 5l'ora o minacciati di essere trasferiti, ossia "ben al di sotto della soglia di povertà, sproporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato". Il pm Paolo Storari vista la situazione "di illegalità aggravata dall'elevato numero di lavoratori coinvolti, nonché di concorrenza sleale posta in ...

La Procura di Milano mette in amministrazione giudiziaria per caporalato la Mondialpol perché in uno dei propri settori di attività (quello dei custodi non armati) «impiega i lavoratori presso i ...