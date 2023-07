Caporalato | pm Milano | ' da Mondialpol paghe sotto la soglia di povertà'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 18 luglio 2023), 18 lug. (Adnkronos) - Una situazione "di vero e proprio sfruttamento lavorativo, perpetrato da anni ai danni di numerosissimi lavoratori, che percepiscono retribuzioni 'sproporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato perpetrato', situazione di illegalità che è indispensabile far cessare al più presto, considerando anche che coinvolge un numero rilevante di lavoratori che vivono con retribuzioniladi". Sono le considerazioni del pm diPaolo Storari che ha disposto il controllo giudiziario pere ha nominato un amministratore giudiziario, individuato in Giovanni Falconieri. Il decreto di controllo giudiziario in via d'urgenza, nato dall'inchiesta che raccoglie molte testimonianze di dipendenti ed ex dipendenti, fa ...