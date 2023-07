Cantone | ' In Umbria sempre più crimine importato dall' estero Logiche mafiose'

Il procuratore della Repubblica: "E' elemento di preoccupazione. E il rischio che ci possano essere saldature tra pezzi di criminalitá organizzata di tipo tradizionale e questi soggetti è rilevante"...Raffaele, l'ordinanza di applicazione di misura cautelare ha riguardato cinque persone, di cui una per la custodia in carcere, due per gli arresti domiciliari, un divieto di dimora in...Ha scelto di procedere con il rito ordinario, invece, la difesa dell'imprenditore Federico Aureli per il quale la procura di Perugia, guidata da Raffaele, ha chiesto il rinvio a giudizio ...

Cantone, 'in Umbria sempre più gruppi criminali stranieri' Agenzia ANSA

Il procuratore della Repubblica: “E’ elemento di preoccupazione. E il rischio che ci possano essere saldature tra pezzi di criminalitá organizzata di tipo tradizionale e questi soggetti è rilevante” ..."In Umbria non c'è la prova di organizzazioni stabili di tipo mafioso ma abbiamo però una serie di soggetti strettamente collegati alle organizzazioni mafiose tradizionali". (ANSA) ...