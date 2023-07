(Di martedì 18 luglio 2023)annuncia l’ampliamento della sua gamma MAXIFY, la più affidabile per gli ambienti d’ufficio, con la: scopriamo insieme i dettagli e quando sarà disponibileprosegue il potenziamento della sua linea di prodotti Easy Experience, cioè quella filosofia che vuole andare incontro agli ambienti di lavoro in continuo mutamento sia di spazio sia di orari ed esigenze. Per questo motivo ha ampliato la sua gamma MAXIFY, rivolta proprio agli uffici, lanciando la. Grazie agli elevati volumi di stampa e ai serbatoi ricaricabili, questa3 in 1 con ADF ad accesso frontale garantisce una gestione versatile dei supporti di stampa, la produzione veloce di documenti di qualità ...

Costa Crocierele Costa Voyages , una nuova esperienza di crociera pensata per vivere in maniera unica gli ... Mentre gli esperti di, brand giapponese che rappresenta l'eccellenza della ...PRiNKO oggi sisul mercato con un'offerta in grado di soddisfare le esigenze di un ampio ... Con questa visione alla base del proprio business, PRiNKO ha scelto l'innovativa stampante...Costa Crocierele Costa Voyages , una nuova esperienza di crociera pensata per vivere in maniera unica gli ... Mentre gli esperti di, brand giapponese che rappresenta l'eccellenza della ...

Canon presenta la nuova stampante GX6550 tuttoteK

Canon presenta la nuova stampante per uffici GX6550, ampliando la gamma di prodotti MAXIFY, pensata proprio per gli ambienti di ufficio.Riparte il tour organizzato da Canon IT&OFFICE, che vuole rafforzare l'ecosistema di partner proponendo nuove soluzioni per gli uffici.