Cancellotti | “Vogliamo far parlare di noi | ecco cosa mi ha spinto ad accettare”

(Di martedì 18 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSecondo giorno di ritiro per l’Avellino di Massimo Rastelli a Palena. Dopo la seduta mattutina, spazio ad uno dei volti nuovi della stagione 2023/2024: Tommaso. «E’ stata una trattativa molto veloce – ammette – Conoscevo le ambizioni dell’Avellino e la voglia di rivalsa della rosa e della società dopo il difficile campionato passato. In questi primi giorni di ritiro ho avuto modo di potermi confrontare con giocatori forti e questo è davvero importante – continua– Con il mister mi sto trovando bene, ci sta dando i primi input per la prossima stagione. E’ chiaro che siamo in una fase di conoscenza e cercheremo di assimilare le sue richieste». «Le ambizioni sono quelle di fare un campionato importante, di vertice – continua – Riparte un nuovo capitolo e sarà positivo perché c’è la base e ho avuto ...