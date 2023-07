Campania | Le cascate più belle non sono a Montella! | due TikToker consigliano un luogo paradisiaco in provincia di Avellino

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 18 luglio 2023), indinon cisolo le meravigliosedi Montella, ma anche un altrosuggestivo: ecco dove si trova e come raggiungerlo seguendo i consigli di dueLaè una delle zone più affascinanti e ricche di storia e cultura d'Italia. Cinumerose attrazioni e luoghi di interesse da visitare in questa regione. Oltre alla vivace e autentica città di Napoli (che ha un centro storico, dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO) esistono tantissimi luoghi amati. In primis, la Costiera Amalfitana. Questa costa spettacolare è famosa per le sue cittadine pittoresche come Amalfi, Positano e Ravello, per i panorami mozzafiato sul mare e per le terrazze di limoni. Allo stesso modo ...