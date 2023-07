Cambiamenti climatici | Coldiretti | danni all’agricoltura superano già i 6 miliardi

Leggi su fmag

(Di martedì 18 luglio 2023) Seidi euro: a tanto ammonterebbe il danno che l’agricoltura italiana avrebbe subito nel 2023 (non ancora concluso, anzi siamo nei giorni più torridi da qualche secolo a questa parte) a causa dei fenomeni atmosferici e del calore che sta invadendo lo Stivale. Le stime sono quelle die sono snocciolate in occasione della Assemblea nazionale di queste ore. Secondo l’associazione degli agricoltori istanno letteralmente “sconvolgendo” le campagne. Si registra un -10% di grano prodotto, mentre il miele è addirittura il 70% in meno rispetto al 2022. E se il caldo torrido sta bruciando frutta e verdura dei campi italiani, anche i fenomeni estremi come l’alluvione in Emilia Romagna (ma anche le piogge intense degli scorsi mesi al Meridione come in Puglia e Campania) portano a ...