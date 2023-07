Call center molesti | sotto accusa l' Acquirente Unico spa I dati dei cittadini rubati da lì

(Di martedì 18 luglio 2023) Associazioni dei consumatori, reseller e trader di energia, utility manager e contacthanno presentato un esposto ad AGCM, AGCOM, ARERA e al Garante Privacy chiedendo indagini su fughe didal Sistema Informativo Integrato e sfruttati illegalmente per il telemarketing selvaggio....

Per qualsiasi informazione o prenotazione, puoi consultare il sito web della compagnia www.nouvelair.com, l'applicazione mobile, la rete di agenzie nouvelair, contattare ilal numero (+...... soggetti senza scrupoli possono contattare l'utente senza essere tracciabili grazie al cosiddetto 'Cli spoofing' ovvero la tecnica illecita che consente aidi modificare il proprio ...Per ulteriori informazioni e specifiche sarà attivo ed informato ilAutostrade al numero 803.111, attivo 24 ore su 24. Via della Manifattura chiusa all'ingresso dell'area parcheggio su ...

Call center, Fughe dati settore energetico esposto per dire basta a ... Entilocali-online

Roma, 18 lug. (Labitalia) – In una conferenza stampa alla Camera dei Deputati con la partecipazione del deputato Luciano Ciocchetti (Fdi), è stato presentato un esposto delle associazioni di categoria ...La denuncia di un gruppo di associazioni di consumatori e di call center: una falla nella piattaforma pubblica che raccoglie i dati dei clienti luce, ...