Call center | Fughe dati settore energetico? esposto per dire basta a truffe e raggiri

(Di martedì 18 luglio 2023) Roma, 18 lug. (Labitalia) - In una conferenza stampa alla Camera dei Deputati con la partecipazione del deputato Luciano Ciocchetti (Fdi), è stato presentato undelle associazioni di categoria energetiche, degli outsourcer e dei consumatori, inviato al Garante Privacy, all'Arera e all'Agenzia italiana per il digitale. Sarà capitato a tutti di ricevere le chiamate in cui i presunti truffatori si presentano come associazioni di tutela dei consumatori, noti fornitori o distributori regionali di energia e che, per avvalorare la loro autenticità, forniscono al cliente dettagli suipersonali quali nome, indirizzo di fornitura, codice fiscale, codice cliente etc. In alcune di queste chiamate, inoltre, viene comunicato al cliente di operare persino in qualità di corriere per la consegna di un assegno a titolo di rimborso, previa autenticazione ...

In una conferenza stampa alla Camera dei Deputati con la partecipazione del deputato Luciano Ciocchetti (Fdi), è stato presentato un esposto delle associazioni di categoria energetiche, degli outsourc ...