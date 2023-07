Calendario tuffi | Mondiali 2023 | orari 19 luglio | programma | tv | streaming | italiani in gara

(Di martedì 18 luglio 2023) Domani, mercoledì 19, andrà in scena la quinta giornata deineidi Fukuoka (Giappone). Una rassegna iridata prestigiosa non solo per le medaglie in palio, ma anche la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Come da regolamento, finalisti e finaliste delle gare individuali e le prime tre coppie del syncro, ovvero quelle che conquisteranno le medaglie, otterranno il pass per la rassegna a Cinque Cerchi. Fari puntati sulladel trampolini tre metri uomini dove Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia vanno a caccia del pass per la Finale, che vorrebbe dire qualificazione ai Giochi Unacomplicata per gli azzurri, vista la concorrenza e i soliti cinesi inarrivabili. Unche prevede anche la Finale dalla piattaforma femminile. La ...

Calendario tuffi, Mondiali 2023: orari 18 luglio, programma, tv, streaming, italiani in gara OA Sport

Gli italiani in gara: nella notte Bruno e Pozzobon nella 5 km donne di fondo, poi Paltrinieri e Acerenza tra gli uomini, team event nei tuffi ...Domani, martedì 18 luglio, andrà in scena la quinta giornata dei tuffi nei Mondiali 2023 di Fukuoka (Giappone). Una rassegna iridata prestigiosa non solo per le medaglie in palio, ma anche la qualific ...