(Di martedì 18 luglio 2023) Si svolgeranno domani altre gare diaiin corso di svolgimento a Fukuoka (Giappone). Dopo i preliminare del doppio libero e del singolo maschile e la finale del team tecnico di oggi, ildi mercoledì 19prevede la disputa di altre due finali. La giornata di domani comincerà alle 9:30 italiane con la finale del solo libero maschile e terminerà poi con l’ultimo atto del libero femminile,inalle 12:30. In entrambe queste prove non ci saranno al via atleti. Le prove di domani si potranno vedere in diretta tv su Sky Sport Summer HD (tranne per il preliminare del duo libero), Sky Sport Arena HD (soltanto per il preliminare del duo libero) e in diretta ...

Sesta giornata della rassegna iridata che non vedrà italiani al via nelle gare singole del... ILCOMPLETO: DATE, ORARI E TV TUTTI GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO MONDIALI, COME ...Kenneth Gaudet è in testa dopo la gara preliminare nel libero individuale maschile diartistico ai Mondiali di Fukuoka 2023 . Lo statunitense, già argento nel tecnico individuale ...IL......portano l'Italia sul secondo e terzo gradino del podio nella gara dei 5km nei Mondiali didi ... GLI ITALIANI IN GARA OGGI ILCOMPLETO: DATE, ORARI E TV TUTTI GLI ITALIANI IN GARA, ...

Calendario nuoto artistico, Mondiali 2023: orari 19 luglio, programma, tv, streaming, italiani in gara OA Sport

Sessismo dai telecronisti Rai ai mondiali di nuoto: "La Rai non ha fatto in tempo a risolvere il caso Facci che sembra esplodere un nuovo caso di sessismo, stavolta da parte di giornalisti già dipende ...Gregorio Paltrinieri ha vinto la medaglia d’argento e Domenico Acerenza quella di bronzo nella 5 km di fondo ai Mondiali di nuoto 2023 di scena a Fukuoka (Giappone). L’oro se lo è aggiudicato il tedes ...