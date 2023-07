Calendario amichevoli estive oggi martedì 18 luglio | programma | orari e diretta tv

(Di martedì 18 luglio 2023) Sono tre leche vedranno coinvolte squadre di Serie A nella giornata di18. Prosegue la preparazione verso il campionato 2023/24, aumentano i carichi di lavoro e arrivano le prime occasioni di vedere all’opera qualche nuovo acquisto. Si parte alle 17 con Genoa-Tirol, mezz’ora più tardi calcio d’inizio di Lecce-Postal e alle 18.30 prima uscita per l’Inter di Inzaghi contro il Lugano. Ecco ilcompleto, Sportface vi forniràtestuale e cronaca di ogni incontro. 17 Genoa-Tirol (Dazn) 17:30 Lecce-Postal (Telerama) 18.30 Inter-Lugano SportFace.

... DATE, ORARI E TVCOMPLETO VNL MASCHILE 2023: DATE, ORARI E TV VNL MASCHILE 2023: RISULTATI E CLASSIFICA PROGRAMMA2023 ITALIA MASCHILE: DATE, ORARI E TVVOLLEY 2023: ...Unfitto disu Dazn, che permetterà ai tifosi di continuare a vivere le emozioni del grande calcio anche in vacanza, e ai club, di studiare gli avversari e lavorare su assetti e ...La squadra di mister Andreoletti sarà impegnata in quattrocon il seguente: - 30 luglio 2023 - ore 17:45: Benevento vs Olimpius Roma (Prima categoria) presso il Mancini Park ...

Calendario amichevoli Inter: date e orari ufficiali delle partite Inter-News.it

Sarà un martedì 18 luglio con due amichevoli per quanto riguarda le compagini che parteciperanno alla prossima Serie A. L'edizione 2023-2024 del massimo campionato italiano di calcio è distante ormai ...Amichevoli estive 2023 su DAZN: tutti gli incontri, le date e gli orari, Il calcio estivo torna su DAZN! In attesa dell'inizio dei campionati, segui la preparazione dei club italiani e delle big europ ...