Caldo | ricoveri in aumento ' Gli anziani i più a rischio | occhio alle dosi dei farmaci Esplode l' aggressività'

(Di martedì 18 luglio 2023) Intervista a Stefano Grifoni, direttore del pronto soccorso di Careggi: 'Per il colpo di calore bisogna intervenire subito con ghiaccio su collo, ascelle e inguine: aiuta a raffreddare la temperatura'

Intervista a Stefano Grifoni, direttore del pronto soccorso di Careggi: 'Per il colpo di calore bisogna intervenire subito con ghiaccio su collo, ascelle e inguine: aiuta a raffreddare la temperatura'Intanto è attivo il Pianodel Comune di Modena che per ora non fa registrare picchi di. Più ancora delle temperature massime, rilevate attorno ai 37 gradi con un picco di 38 a Soliera, ...Una situazione che negli scorsi giorni ha portato ai primipernegli ospedali della Provincia di Belluno, dove all'inizio di questa settimana sono stati registrati ben 5 accessi ai ...

L’unico punto delicato è legato al fatto che, proprio perché molti degli accessi riguardano anziani, non solo disidratati, ma anche affetti da diverse patologie, spesso si rende necessario il ricovero ...A Geriatria quattrocinque ricoveri al giorno, con barelle lungo i corridoi. Mecocci: "Le alte temperature e la solitudine hanno complicato il ’quadro’".