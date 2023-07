Caldo record | quanta acqua al giorno bere per stare bene | la risposta del grande esperto

(Di martedì 18 luglio 2023) Con l’afa che si è abbattuta sulla nostra penisola, è fondamentaleper idratare il nostro corpo. Maserve? Tra fontane in strada, bottigliette d’comprate ai bar o nei supermercati, non si sa piùbisogna consumarne alper lottare questoche è diventato davvero insopportabile. Temperature che tra oggi Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Le disposizioni Il decalogo prevede anche ulteriori indicazioni per riuscire a combattere ilsul posto di lavoro: dalla riprogrammazione delle attività che non sono prioritarie, all'...'Soprattutto in questo periodo dell'anno e con questooccorrono maggiori controlli ed attività di prevenzione. Questi roghi rappresentano un danno ambientale ma anche economico. Non ...Miani (Sima): "In Italia quasi 9 roditori a cittadino, pericoli dal contato diretto o indiretto con le deiezioni per tante malttie da salmonellosi a tifo e peste" Con ilin città scatta l' allarme topi , roditori molto diffusi anche in Italia (se ne calcolano quasi 9 per ogni cittadino ), possibili portatori di una quarantina di malattie. A mettere in ...

(ANSA) - TORINO, 18 LUG - "Ha sempre fatto caldo e anche freddo, ma i valori estremi aumentano ... ovvero di effettuare le procedure che rendono ufficiali i record di temperatura. Compreso quello di ...Miani (Sima): "In Italia quasi 9 roditori a cittadino, pericoli dal contato diretto o indiretto con le deiezioni per tante malttie da salmonellosi a tifo e peste" Con il caldo record in città scatta l ...