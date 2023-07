Caldo record | picchi di 47° in Puglia | Sardegna | Sicilia | 16 città con bollino rosso e 27 con bollino arancione

(Di martedì 18 luglio 2023) La terza ondata diè arrivata in Italia domenica 16 luglio e durerà presumibilmente fino a mercoledì 19. Le temperature sono in costante aumento con continui avvisi da parte della protezione civile che invita la cittadinanza ad evitare di uscire nelle ore più calde. Aumentano anche gli

Proprio l'Italia si è attestata nel 2022 come Paese d'Europa con più vittime per il, 18mila. Morti, analizzano i medici, legate a una popolazione sempre più anziana, ma anche all'isolamento ...Il manager della Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva è stato il primo, venerdì scorso, a raccogliere l'allerta meteo diramato a inizio della scorsa settimana dalla Protezione civile e quello conseguente della ...Meteo,: a Roma confermati 43°. Le 20 città da bollino rosso: dalla Puglia alla Sardegna (47°) La vicenda In base a quanto riportato da varie fonti di stampa, sin dalla fine del 2022 e ...

Il vademecum del Ministero della Salute contro il caldo in centinaia di migliaia di case grazie a ricette elettroniche. L’idea è dei Medici di Famiglia. “Ancora una volta la medicina generale sfrutta ...(ANSA) - ROMA, 18 LUG - Il caldo spinge i consumi elettrici che toccano il top dell'anno e si avvicinano al record storico. Ieri i consumi ...