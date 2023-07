Caldo record | picchi di 43° | raccomandazioni del Ministero della Salute

(Di martedì 18 luglio 2023) L’anticiclone responsabile di questodasi chiama Caronte: nessun nome più azzeccato di questo. Il traghettatore dell’Ade è arrivato in Italia (e si sente) confino a 42-43°C.: la ‘hot storm’ L’Italia sotto la morsa del. Temperature così elevate – fino a 43° – non si sono mai registrate L'articolo proviene da Il Difforme.

Muse in concerto oggi, martedì 18 luglio, allo Stadio Olimpico di Roma. La band, via social, ha comunicato i nuovi orari del live, posticipato per il. "Un Saluto ai nostri fan che parteciperanno allo spettacolo di Roma martedì 18 luglio allo Stadio Olimpico - si legge nel post - A causa delsenza precedenti previsto, abbiamo ...leggi anche Crisi energetica e: perché l'Europa è a rischio Cosa succede Così l'Europa può ...in cui l'Europa ha di nuovo un inverno mite e i flussi di Gnl rimangono vicini ai livelli...Nei giorni in cui l'Italia e l'intera Europa meridionale sono nella morsa dell'anticiclone africano Caronte , con temperature dae allerta rosse in più di 16 città , climatologi, urbanisti e ...

Un caldo che toglie il respiro, e che sta facendo boccheggiare tutte le regioni da nord a sud. Nel meridione già si parla di temperature che nei prossimi giorni segneranno dei record storici, infatti ...A parte Bolzano dove farà comunque caldo, tutte le altre sono da bollino rosso e non sono certamente le uniche. Alla lista vanno aggiunte anche Terni, dove si potrebbero superare i 40°C, Foggia che ...