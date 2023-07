Caldo record | parola ai medici dell’Ospedale Moscati per evitare rischi Video

(Di martedì 18 luglio 2023) Tempo di lettura: 4 minuti L’ondata dinon accenna a diminuire e, al contrario, le previsioni parlano di picchi ancora in aumento, almeno fino alla giornata di sabato. Da parte dell’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe” di Avellino qualche consiglio dagli specialisti, il dott. Brenno Fiorani, Direttore dell’Unità operativa di Cardiochirurgia, e la dott.ssa Francesca Lanni, Responsabile dell’Unità di Terapia Intensiva Cardiologica (Utic), per proteggere il cuore. Guarda neli consigli degli specialisti e ricorda le direttive del Ministero della Salute. Di seguito il dec Ecco il decalogo: USCIRE DI CASA NELLE ORE MENO CALDE DELLA GIORNATA.di uscire all’aria aperta nelle ore più calde cioè dalle ore 11.00 alle 18.00. Se si esce nelle ore più calde non dimenticare di ...

... tra un ombrellino da sole e i nebulizzatori, mentre il Giappone ha emesso l'allertain 32 su 47 prefetture, nelle quali si registrano temperature vicine aldi 41,1 gradi già raggiunto ...... Nicoletta Di Nisio " risulta quanto mai opportuno alla luce delle temperaturedi questi ... Piano comunale per l'emergenzaal via a Pescara ultima modifica: 2023 - 07 - 18T14:43:59+00:00 daLa Sardegna Clima Onlus ha rilevato ildi 44,6 gradi nella località meridionale di Ballao , ... A Foggia , l'Asl denuncia un'impennata delle chiamate in pronto soccorso per casi legati al, ...

E’ l’aumento degli accessi al Pronto Soccorso degli ospedali di Potenza e di Matera la principale conseguenza dell’ondata di caldo e afa che sta interessando anche la Basilicata. Si tratta, nella magg ...l caldo torrido di questi giorni sta facendo impennare i consumi di elettricità in Italia, che stanno raggiungendo i livelli più alti dell'anno e si avvicinano al record storico mai registrato.