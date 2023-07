Caldo record | Inps | “Oltre 35 gradi via libera a cassa integrazione”

(Di martedì 18 luglio 2023) (Adnkronos) – Con temperature sopra i 35si può chiedere laordinaria. E' quanto si legge nella circolare 139 del 2017 e nel messaggio 1856 del 2017 dell'che chiarisce le linee guida in questi casi. "Le temperature eccezionalmente elevate (superiori a 35°), che impediscono lo svolgimento di fasi di lavoro in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l'utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore – scrive l'Istituto nazionale di previdenza sociale -, possono costituire evento che può dare titolo allaordinaria". Si possono rilevare "anche le cosiddette temperature percepite" ricavabili, spiega ancora il messaggio, "anch’esse dai bollettini meteo, quando le stesse siano superiori alla ...

in Sardegna. Malore in auto, anziano accosta e muore sulla statale, nuovodi consumi elettrici: sfiorato il massimo storico del 2015 Cosa prevede la legge 'Si chiarisce - si ...Se Roma rompe undiper noi è un avvenimento eccezionale, ci sono tanti inglesi che vengono qui in questo periodo dell'anno', spiega Balmer. "Ondate disempre più intense". Allarme ...Leggi anche, Inps: "Oltre 35 gradi via libera a cassa integrazione"in Italia, le cause Oggi, su 27 capoluoghi monitorati, sono 20 le città con allerta 3: Ancona, Bologna, ...

Caldo record oggi, a Roma superati i 41 gradi. Inps: «Con temperature sopra i 35 si può chiedere la cig» Corriere della Sera

Cristiana Lupini, medico chirurgo, dottore di ricerca dell’azienda regionale emergenza sanitaria Ares 118 – automedica Roma Sud, dopo un turno di 12 ore, stanca e accaldata dentro la divisa con le ...ROMA – A Roma si stanno registrando temperature da record, con picchi superiori ai 40 gradi ... Senza contare i topi, i gabbiani, gli scarafaggi e i cinghiali. Inoltre, con il caldo umido aumentano le ...