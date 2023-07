Caldo record in Italia | le cause

(Di martedì 18 luglio 2023) Roma, 17 lug. -in. "Gran parte dell'Europa sperimenta condizioni diinsolito. Bruciando carbone, petrolio e gas naturale, l'uomo ha reso queste condizioni molto più ...

Proprio l'Italia si è attestata nel 2022 come Paese d'Europa con più vittime per il, 18mila. Morti, analizzano i medici, legate a una popolazione sempre più anziana, ma anche all'isolamento ...Il manager della Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva è stato il primo, venerdì scorso, a raccogliere l'allerta meteo diramato a inizio della scorsa settimana dalla Protezione civile e quello conseguente della ...Meteo,: a Roma confermati 43°. Le 20 città da bollino rosso: dalla Puglia alla Sardegna (47°) La vicenda In base a quanto riportato da varie fonti di stampa, sin dalla fine del 2022 e ...

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - Il caldo spinge i consumi elettrici che toccano il top dell'anno e si avvicinano al record storico. Ieri i consumi ...Intanto nel capoluogo anche quella di oggi è una giornata di caldo torrido, con picchi fino a 39 gradi, in linea con quelli record dell'estate del 2003. Chi resta in città, o ci è arrivato da turista, ...