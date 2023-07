Caldo record | i Muse cambiano l’orario del concerto a Roma e lanciano un appello ai fan | “Vi preghiamo di prendervi cura gli uni degli altri”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 luglio 2023) L’anticiclone africano Caronte è arrivato in Italia e sta facendo sentire la sua potenza, tanto da spingere ia posticipare il lorodi. Onde evitare troppi malori tra i fan, la band ha deciso di ritardare l’inizio dell’evento. A rendere noto il nuovo orario deldi stasera allo Stadio Olimpico è stato lo steso gruppo musicale con un post sia in inglese che in italiano su Instagram. “Un Saluto ai nostri fan che parteciperanno allo spettacolo dimartedì 18 luglio allo Stadio Olimpico – scrivono i-. A causa delsenza precedenti previsto, abbiamo posticipatodi apertura porte edelle esibizioni il più tardi possibile“, hanno spiegato. “Inoltre, saranno adottate misure ...