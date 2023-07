Caldo record a Roma | Crispian Balmer | ' la sorpresa è che in Italia se ne parla meno'

... è stato intervistato in merito all' ondata di caloreche ha investito l'Italia e in particolare Roma . In merito al fatto che la stampa internazionale stia dedicando molta attenzione al...Ilditorrido è stato registrato a Ballao, cittadina del Sud Sardegna, dove ieri si sono toccati i 44,6 gradi, secondo le rilevazioni di Sardegna Clima Onlus le cui stazioni meteo ...Roma quasi sicuramente batterà il suo precedentedidi 40 gradi registrato nel giugno 2022: si arriverà a 42 - 43 gradi. PIU AGGIORNAMENTI 2 TI POTREBBE INTERESSARE

Terna ha registrato un consumo di 57,85 GW, leggermente inferiore alle previsioni che toccavano quota 58 (ANSA) ...Il caldo crea disagi fisici alle persone, specialmente a quelle anziane e fragili. A Napoli le temperature sfiorano i 40-41 Gradi causando una serie di ...