Caldo record a Napoli | Sos ospedali | 80 per cento di ricoveri in più

(Di martedì 18 luglio 2023) È ancora: la colonnina di mercurio in questi giorni di eccezionale calura tende a salire ben oltre la soglia dei 40 gradi sfiorando i 50 in alcune zone della...

Roma rovente, martedì potrebbe battere undi: nella capitale, infatti, si toccheranno, secondo le varie previsioni, i 43 gradi . temperatura che, come ricorda ilmeteo.it, potrebbe dunque superare quella registrata il 28 luglio ...in Italia e l'anticiclone Caronte oggi spinge in alto le temperature in un quadro meteo estremo. L'anticiclone africano farà toccare oggi, martedì 18 luglio, una temperatura di 42 - 43°C. ...Fama non per tutti. O meglio: mentre l'ondata dicolpisce l'Italia c'è chi dice che non c'è niente di strano. Perché siamo in estate ed è normale così. Il negazionismo climatico che già aveva parlato durante l'alluvione in Emilia - ...

Ondata di caldo record, bollino rosso in 23 città mercoledì: picchi oltre i 40 gradi Corriere della Sera

Continua il caldo torrido in Sicilia e il Dipartimento della Protezione Civile Regionale ha lanciato una nuova allerta ...Arezzo non è tra le 23 città con allerta caldo, ma le temperature massime di 40°C sono un record. La differenza tra notte e giorno arriva a 18°C. Precedenti rari in provincia.